Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 44-26 üstün gitti.

Galatasaray ikinci yarıda farkı indirmeye çalışsa da üçüncü periyodu 55-42 önde geçen Sopron Basket, mücadeleden 29 sayı farkla 73-44 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Sopron Basket 8. galibiyetini aldı, Galatasaray ise 7. yenilgisini yaşadı.