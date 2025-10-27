Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sophie Turner ile Chris Martin arasında aşk iddiası - magazin haberleri

        Sophie Turner ile Chris Martin arasında aşk iddiası

        Her ikisi de başkalarıyla ilişkilerini yaz aylarında sonlandıran Sophie Turner ile Chris Martin arasında yeni bir aşk doğduğu iddiası gündemde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 14:56 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni aşk iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlüler dünyasında yeni aşk alarmı! Ünlü oyuncu Sophie Turner ile Coldplay'in solisti Chris Martin'in birlikte olduğu iddia edildi.

        'Game of Thrones' dizisiyle ünlenen 29 yaşındaki İngiliz oyuncu Sophie Turner, iki yıllık birlikteliğin ardından erkek arkadaşı Peregrine 'Perry' Pearson'dan ağustos ayında ayrıldı.

        Sophie Turner ve eski eşi Joe Jonas
        Sophie Turner ve eski eşi Joe Jonas

        48 yaşındaki İngiliz şarkıcı Chris Martin ise sekiz yıllık birlikteliğin ardından nişanlısı Dakota Johnson ile birlikteliğini temmuz ayında bitirdi.

        Chris Martin ile Dakota Johnson sekiz yıllık birliktelik yaşadı
        Chris Martin ile Dakota Johnson sekiz yıllık birliktelik yaşadı
        REKLAM

        Eski eşi Gwyneth Paltrow'dan iki çocuğu olan Chris Martin, bu yaz Coldplay'in 'Music Of The Spheres' turnesi kapsamında bir dizi konser için Londra'daydı.

        Chris Martin ile Sophie Turner ikilisinin bu dönemde yakınlaşmış olabileceği tahmin ediliyor.

        İki çocuğu olan Chris Martin ve Gwyneth Paltrow 2014'te ayrıldı, 2015'te resmen boşandı
        İki çocuğu olan Chris Martin ve Gwyneth Paltrow 2014'te ayrıldı, 2015'te resmen boşandı

        Sophie Turner, çocuklarının babası olan eski eşi Joe Jonas tarafından yayınlanan eski bir videoda, Chris Martin'den gelen bir doğum günü mesajı karşısında sevinçten çıldırırken, bir Coldplay hayranı olduğunu ortaya koymuştu. 2020'de çekilen videoda, Turner'a doğum günü sürprizi yapan eski eşi Joe Jonas, bir restoranda otururken telefonunu Turner'a uzatarak, "Doğum günün kutlu olsun demek isteyen biri var" diyordu ve şok içinde ellerini yüzüne götüren Sophie Turner, "Chris Martin!" diye bağırıyordu.

        Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, 2019'da evlendi. Çiftin dört ve iki yaşında iki çocuğu var. Boşanma davası, ayrılıklarından bir yıl sonra, Eylül 2024'te sonuçlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Chris Martin
        #Sophie Turner
        #aşk
        #ilişki

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Habertürk Anasayfa