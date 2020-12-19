GAME OF THRONES İLE ŞÖHRETE KAVUŞTU

Sophie Turner oyunculuk kariyerine üç yaşında başladı.

HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones dizisinde soylu bir aileden gelen duygusal ve hayalperest genç kız Sansa Stark karakterini canlandırdı.

Sansa Stark karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etti.

Ayrıca, televizyon dizisi olarak bu onun ilk deneyimi oldu.