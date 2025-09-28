Keresteyle dövülerek öldürüldü

Eskişehir'de Hasan Hüseyin Doğruk (60), aralarında husumet bulunan Aydın K. (47) ile Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak’ta karşılaştı.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K, Doğruk'u bir süre darbetti. Daha sonra kaçan Doğruk'u yakalayan Aydın K. elindeki keresteyle vurmaya başladı.

Ağır yaralanan Doğruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavga anı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan kovalama ve yere yığılan Hasan Hüseyin Dogrul’un darbedilme anları yer aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kavgada kullanılan 2 kereste parçası bulundu.

Aydın K. daha sonra polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.