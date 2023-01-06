Reuters

Japon teknoloji şirketi Sony, Honda ile birlikte yeni bir elektrikli otomobil markası yarattı.

Afeela adı verilen yeni markanın duyurusu tüketici elektroniği fuarı CES 2023'te yapıldı.

Sony Honda Mobility'nin CEO'su Yashuhide Mizuno, Qualcomm Inc'in geliştirdiği yazılımı kullanacak elektrikli otomobil hakkında yaptığı açıklamalada, "Akıllı mobiliteyi gerçekleştirmek için sürekli yazılım güncellemeleri ve yüksek performanslı bilgi işlem gerekiyor. Bu amaçla, Qualcomm ile yakın bir şekilde çalışacağız" dedi.

Mizuno, Afeela'nın 40'tan fazla sensörle donatılacağını da belirterek, otomobilin "Fortnite" oyun serisinin yapımcısı Epic Games'in "Unreal Engine" 3 boyutlu oluşturma aracını kullanacağını bildirdi.

Söz konusu işbirliğinin Honda açısında da ayrı bir önemi bulunuyor. Öyle ki, yeni elektrikli otomobil Honda'nın Acura markası haricinde premium rekabette yeni bir oyuncuya sahip olmasını sağlayacak.

Sony ve Honda'nın birlikte geliştirdiği elektrikli otomobilin 2026'da yollara çıkması planlanıyor. Otomobilin ilk olarak Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacağı da verilen bilgiler arasında.

MART AYINDA İŞBİRLİĞİNE GİTTİLER

Honda ve Sony, Mart 2022'de ortak girişim anlaşmasına imza atmış ve “New Company” isimli bir şirket kurmuştu.

New Company ile Honda’nın ulaşım geliştirme yeteneklerini, araç gövdesi üretim teknolojisini ve uzun yıllar boyunca geliştirdiği satış sonrası servis yönetimi deneyimini, Sony’nin ise görüntüleme, algılama, iletişim, ağ ve eğlence teknolojileri geliştirme ve uygulama uzmanlığı bir araya getirilerek kullanıcılar ve çevre ile uyumlu yeni nesil ulaşım hizmetleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sony, CES 2020'de de elektrikli konsept otomobili Vision-S'i tanıtmıştı.