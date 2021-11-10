Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde sonsuzluk işareti bir kez daha gündem oldu. İşte bilgisayarda ve telefonda sonsuzluk işareti yapmakla ilgili bilgiler...

BİLGİSAYARDA SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlarda sonsuzluk işareti yapmak için Alt+8734 tuşlarına başmak gerekir. Detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse alt tuşuna basılı tutup sırasıyla 8, 7, 3 ve 4 tuşlarına bastığınız takdirde sonsuzluk işaretini yapmış olacaksınız.

TELEFONDA SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Eğer iOS işletim sistemi ile çalışan bir iPhone telefon kullanıyorsanız metin ayarları aracılığıyla ekleyeceğiniz bir kısayol sayesinde sonsuzluk işareti yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak ∞ simgesini kopyalayın. Daha sonra metin ayarlarında ifade bölümüne bu simgeyi yapıştırın. Kestirme bölümüne ise bu simgenin hangi koşulda yazılmasını sağlamak istiyorsanız o şekilde bir ifade girin. Örneğin sonsuzluk yazdığınızda bu işaretin çıkmasını istiyorsanız ilgili alana sonsuzluk yazabilirsiniz.

Anroid telefonlarda ise iPhone'da olduğu gibi bir kısayol oluşturmanız mümkün değil. Android kullanıcılarının sonsuzluk işaretini yazıda kullanabilmeleri için kopyalamaları gerekiyor.