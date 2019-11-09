Songül Öden, “Başınızdan geçen şiddet olayı oldu mu hiç?” sorusuna yanıt verdi.

BeStyle dergisine konuşan oyuncu, “Bu sorunun cevabına hayır diyecek kadın yoktur maalesef. İstatistikler bunu gösteriyor. Ben de yeryüzünün bir parçasıyım ve bu istatistiğin içindeyim.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İnsani Yardım Programı’nın sözcülüğü görevini üstlenen Songül Öden, mülteci kadınlara yaptıkları yardımlardan da bahsetti:

“Mülteci meselesi tüm dünyanın bizzat sorumlu olduğu bir konu. Milyonlarca insan ekonomi, savaş, doğal felaketler sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalıyor ve sığındıkları ülkelerde ciddi bir kültür çatışması yaşıyor. Dilini bilmediği bir ülkenin üvey çocukları oluyorlar. Bir gün herkes aynı durumda kalabilir. Bu gerçeği kalbine, aklına yakın tutmalı insan. Bizim saha çalışmalarımız devam ediyor. Keşke etmese, kökten çözülse bu dram. En çok yaralanan hep çocuklar, kadınlar ve hayvanlar. Hep savunmasız olanlar!”