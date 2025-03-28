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        Haberler Müzik Soner Sarıkabadayı'dan 'Dönemem Ona'

        Soner Sarıkabadayı'dan 'Dönemem Ona'

        Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısı 'Dönemem Ona'yı müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:00
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        Soner Sarıkabadayı'dan 'Dönemem Ona'
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        Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısı 'Dönemem Ona'yı dinleyicilerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Sarıkabadayı'ya ait olan 'Dönemem Ona'nın düzenlemesi Efe Can tarafından, mastering çalışması ise Ludwig Maier tarafından gerçekleştirildi.

        Fotoğraf ve kapak görselinde ise Halil Güzel'in imzası yer alıyor. Stil danışmanlığını Sinan Aras’ın yaptığı şarkının klibinde yönetmen koltuğunda ise Selim Akar oturdu.

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        #soner sarıkabadayı
        #Dönemem Ona

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