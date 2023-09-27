Soner Olgun ile Vassilis Saleas 'Alıştım'da buluştu

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Müzisyen Soner Olgun, 1994'te çıkardığı 'Her Şey Değişmeli' albümünde yer alan 'Alıştım' şarkısını yeniden yorumlamak için stüdyoya girdi. Olgun'a 'Alıştım' adlı şarkıda Yunanistan klarnet virtüözü Vassilis Saleas eşlik etti.

Soner Olgun'a, şarkının yeni düzenlemesinde Yunanistan'ın ünlü virtüözlerinden Vassilis Saleas klarnetiyle eşlik etti.

'Alıştım'ın sözü ve müziği Soner Olgun’a, düzenlemesi ise Utkan Marangoz’a ait. Olgun'un 'Alıştım' şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.