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        Haberler Müzik Soner Olgun ile Vassilis Saleas 'Alıştım'da buluştu - Magazin haberleri

        Soner Olgun ile Vassilis Saleas 'Alıştım'da buluştu

        Soner Olgun sözü ve müziği kendisine ait olan 'Alıştım' adlı şarkısını yeniden yorumladı. Olgun'a şarkıda Yunanistan klarnet virtüözü Vassilis Saleas eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:51
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        'Alıştım'da buluştular
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        Müzisyen Soner Olgun, 1994'te çıkardığı 'Her Şey Değişmeli' albümünde yer alan 'Alıştım' şarkısını yeniden yorumlamak için stüdyoya girdi. Olgun'a 'Alıştım' adlı şarkıda Yunanistan klarnet virtüözü Vassilis Saleas eşlik etti.

        Soner Olgun'a, şarkının yeni düzenlemesinde Yunanistan'ın ünlü virtüözlerinden Vassilis Saleas klarnetiyle eşlik etti.

        'Alıştım'ın sözü ve müziği Soner Olgun’a, düzenlemesi ise Utkan Marangoz’a ait. Olgun'un 'Alıştım' şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Soner Olgun
        #Vassilis Saleas

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