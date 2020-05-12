"HER ŞEYİ KENDİM KARŞILIYORUM"

Dikkaya, Ufuk Yıldırım ile ilgili şunları söyledi:

Ayrıldığımızda oğlum iki yaşındaydı. Ufuk'un bugüne dek çok az bir maddi yardımı oldu. O anca kendini idare ediyor. Her şeyi kendim karşılıyorum. Rehabilitasyon merkezi, öğretmenler, bakıcı, okullar... Kazandığım tüm parayı buralara yatırdım. 10 yılda 2 milyon TL harcadım.