Sónar Istanbul'da iddialı program

Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar’ın %100 Müzik katkılarıyla gerçekleştirilecek İstanbul ayağının 8’inci edisyonundaki tüm isimler açıklandı. Sónar Istanbul 2024’ün line-up’ında bu sene de her sene olduğu gibi elektronik müzik sahnesinde öne çıkan birçok başarılı isim yer alıyor. Elektronik müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirmenin yanı sıra görkemli görsel ve işitsel performansların sergileneceği 3 günlük festivalde, müzik ve yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı etkileyici panelleriyle Sónar+D programı da yer alacak.

Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde %100 Müzik katkılarıyla gerçekleşecek olan 8. Sónar Istanbul 2024’te bu yıl ana sahnede sahne alacak olan; modern techno’nun öncülerinden kabul edilen ve Drumcode Records'un kurucusu Adam Beyer, konser technosunun yaratıcısı olarak bilinen ve Berlin'in elektronik müzik sahnesinde öncü bir sanatçı olarak kabul edilen minimal titreşimleri ve etkileyici canlı performansıyla Jan Blomqvist, uluslararası üne sahip müzik yapımcısı ve müziğin farklı türlerini eklektik bir yaklaşımla birleştirerek deep house, tekno, caz, soul ve daha fazlasını içeren geniş repertuvarıyla Henrik Schwarz, rock-dans, dans-punk ve elektronik müziğin ustaları, Belçika efsanesi Soulwax'in yan projesi 2manydjs ile dans müziğinin tartışmasız en ilgi çekici ve sevilen karakterlerinden biri olan Tiga’nın sahneyi paylaşacağı 2ManyDJs b2b Tiga, deneyselden, UK Garage müziğine uzanan geniş yelpazesiyle dikkat çeken ve 2023'ün en iyi albümlerinden birine imza atan kardeşler Tom ve Ed Russel’dan oluşan Overmono, çağdaş elektronik dans müziğinin en yenilikçi müzisyenlerinden Japonya’nın önde gelen elektronik kompozitör ve görsel sanatçılarından Ryoji Ikeda - Ultratronics (Live Set), “Human” şarkısıyla milyonlarca dinlenmenin yanı sıra etkileyici kostümleri ve sahne duruşuyla şarkıcı ve yapımcı Sevdaliza, Berlin ve kentin simgeleri Berghain ve Hard Wax ile özdeşleşen en ikonik figürlerden biri olan ve ve iki solo projesi “Command” ve “The State of Art” ile beğeni toplayan usta DJ Marcel Dettman (live), house, dubstep, UK garage ve old school jungle gibi çeşitli türleri birleştirerek kendine özgü müzik tarzıyla tanınan ve müziğinde J Dilla, My Bloody Valentine, GG Allin ve The Beach Boys gibi esintiler bulunduran Joy Orbison, “Stadtkind” adlı albümü Berlin şehrine adanmış olan Berlin techno sahnesinin karizmatik isimlerinden Ellen Allien ile İstanbul doğumlu akademisyen, prodüktör, DJ, Beste Aydın veya sahne adıyla Nene H’nin baş döndürücü setlerini dinleyeceğimiz Ellen Allien b2b Nene H, müziğe olan tutkusunu klasik eğitimiyle birleştiren ve çello ve piyano performanslarıyla öne çıkarak elektronik müziğin çeşitli yüzleriyle bir araya gelen Gaia Ekho ve elektronik müziğe derin bağlılığıyla bilinen, dinamik geçişleri ve enerji dolu setleriyle Samet Günal b2b NON, SonarClub by %100 Müzik’te sahne alacak yıldız isimler oldu.

Festivalin Açık Hava Sahnesi SonarVillage by All Mega Bu Yıla Damga Vuruyor!

Her edisyonunda katlanarak daha da ilgi gören ve ritmi bir an olsun düşmeyen SonarVillage by All Mega’da bu yıl; uzun yıllardır İstanbul gece hayatında yer alan kült mekanlarda resident DJ olarak yer alan Atakan Uysal, kendini tekno müzik türünde ifade eden ve minimalist ve ritimli prodüksiyonlarıyla İstanbul gece hayatında rave kültürünün araştırmacısı olarak dikkat çeken Onur, elektronik müziği bir tutkuya dönüştüren ve çok sayıda önemli yerel ve uluslararası etkinliklerde sahne alan Mathilda, Elektronik müzikte old school tekno beatleri ve hipnotik sesleriyle öne çıkan Cärbone Black, bir yapımcı ve vokalist olarak tekno ile elektronik müzik dünyasının en büyük isimlerinin dikkatini çekmeyi başaran Pina Tesla, müziğinde, elektronik seslerin ve etkileyici ritimlerin benzersiz bir birleşimiyle yüksek enerjili bir atmosfer yaratan HICCUP, Wake Up Call ve Sumabeach gibi pek çok projenin yaratıcı ekibinde yer alarak Roman Flugel, Mayan Nidam, Sonja Moonear, Magda,Dj Rolando gibi birçok isimle aynı sahneyi paylaşan ve setlerinde acid house'tan indie dance'a, techno'dan old school house'a pek çok farklı türü bir araya getiren Ögem Yılmaz ve elektronik ritimlerin dinamik alanından ortaya çıkan teknosunu gerçeklikle birleştiren DJ ve yapımcı Numeric, Sónar Istanbul 2024’ün açık hava sahnesi SónarVillage by All Mega programına eklendi.