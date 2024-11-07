Halk arasında soğuk suyun insan vücudunun direncini artırdığı ve hastalıklara karşı daha dirençli hale geldiği söylenir. Son yıllarda ise bu uygulama çok popüler hale geldi. İşte buz banyosunun faydaları ve yan etkileri...

BUZ BANYOSUNUN (SOĞUK SU TERAPİSİ) FAYDALARI VE YAN ETKİLERİ

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FAYDALARI: KAS AĞRISINI AZALTIR

Bazı incelemeler egzersizden bir saat sonra soğuk suya daldırmanın kas ağrısını azaltmaya ve kas iyileşmesini 24 saate kadar iyileştirmeye yardımcı olduğu bulundu. Ancak, ısı terapisi benzer sonuçlar verdi. Başka bir inceleme, soğuk su terapisinin egzersizden sonra kas ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu. Ancak, çalışmalar farklı soğuk su terapisi yöntemleri, sıcaklıkları ve sürelerini içeriyordu.

REKLAM ŞİŞLİĞİ VE İLTİHABI AZALTIR Bir yaralanmadan sonra buz torbasına uzanmamızın iyi bir nedeni var. Ağrıyı hafifleten aynı kan damarı daralması, şişliği ve iltihabı azaltmaya da yardımcı olur. CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI Soğuk su terapisi cilt bakımında soğuk suyun etkilerinden faydalanılmasına yardımcı olur. Soğuk su terapisi, cildin sebum seviyesini dengeleyerek akne ve tıkalı gözeneklerin azalmasına fayda sağlar. Cilt hücrelerine oksijen iletimine yardımcıdır. İltihap azaltıcı bir etkiye sahip olan bu uygulama cildin daha parlak görünmesini sağlar. Kolajen üretimini aktive ederek kırışıkları azaltır ve cildin sıkılığını korumaya yardımcı olur. Soğuk su terapisi, lenfatik drenajı uyararak şişkinliği ve ödemi azaltır. Böylece daha genç bir görünüme sahip olunmasını sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Soğuk su terapisiyle bağışıklık sistemi uyarılarak hastalıklara karşı iyi bir performans göstermesine yardımcı olunabilir. Soğuk su terapisi, soğuk suyun sağladığı şok etkisiyle böbrek üstü bezlerinde ve beynin bazı bölgelerinde üretilen nörotransmitter ve hormon norepinefrinin (noradrenalin) salınımına destek sağlar. Böylece norepinefrin kalp atış hızını artırır, termojenezi aktive eder. Isı kaybını azaltmak amacıyla kan damarlarını daraltır ve bağışıklık fonksiyonunu düzenler. REKLAM Soğuk su üzerine yapılan bazı çalışmalar sonucunda rutin olarak günlük hayatta soğuk duş almanın hastalıklarla savaşan beyaz kan hücrelerinin sayısını artırdığı görülmüştür. Bunların yanı sıra soğuk su lenf damarlarının kasılmasına neden olur. Bu sayede lenf sıvılarını vücutta pompalama ve atıkları temizleme verimliliğini yükselten bir etkiye de sahiptir.

DOLAŞIMI İYİLEŞTİRİR Soğuk su terapisinin dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir. Soğuk su vücudu minimal seviyede zorlayarak hayatta kalma moduna geçirir. Böylece vücut çekirdek sıcaklığını korumak amacıyla kan akışını artırır. Bu durum vücudun iyileşmesi gereken bölgelerine oksijenli taze kanın iletilmesine, böylece bölgenin daha hızlı bir şekilde iyileşmesine katkıda bulunur. Spor sonrası kasların iyileşmesi için gereken süreyi kısaltır. Zaman içinde dolaşım sistemi kanı vücutta daha hızlı bir şekilde hareket ettirmeye başlar. Özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastaları için bu durum oldukça faydalıdır.

RUH HALİ VE ENERJİ DURUMUNU İYİLEŞTİRİR Soğuk su terapisinin depresyon ve benzeri ruh sağlığı rahatsızlıklarında etkileri olduğu üzerine çalışmalar vardır. Bu çalışmalar sonucunda soğuk su terapisinin olumlu sonuçlarına rastlanmıştır. Çalışmadaki katılımcılar birkaç gün boyunca günlük olarak aldıkları soğuk duşla depresyon semptomlarının azaldığını bildirmiştir. Bununla birlikte, yapılan diğer araştırmalar sonucunda soğuk su terapisinin ruh hâlini iyileştirdiği ve anksiyete üzerinde de olumlu etkileri olduğu görülmüştür. REKLAM OLASI YAN ETKİLER - SOĞUK ŞOK TEPKİSİ 60 derecenin altındaki suya aniden dalmak vücudunuzu şok edebilir ve hızla artan solunum, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi semptomlara yol açabilir . Bu, derin sudaysanız boğulma riskinizi artırabilir. Etki ayrıca kalbi zorlayabilir.

- DÜŞÜK VÜCUT SICAKLIĞI (HİPOTERMİ) Buz banyoları sizi çok üşütebilir ve vücut sıcaklığınızın tehlikeli derecede düşmesine neden olabilir. Bu, sonunda organ yetmezliğine yol açabilir. - SİNİR HASARI Uzun süreli soğuk maruziyeti, dokuyu öldürecek ve kalıcı nöropatiye (sinir hasarı) neden olacak kadar kan akışını azaltabilir . Sinir hasarı ağrıya, uyuşukluğa ve kas gücünde kayba yol açabilir. NE SIKLIKLA BUZ BANYOSU YAPILABİLİR Haftada birkaç kez buz banyosu yapılabileceği belirtiliyor. Ancak her zaman olduğu gibi buz banyolarını dikkatli kullanmak son derece önemli. En az bir kişiyle ve vücudunuzu güvenli bir şekilde yeniden ısıtabileceğiniz kontrollü ve güvenli bir ortamda buz banyosu yapmak en iyisi. Birinizin beklenmedik bir anda yardıma ihtiyacı olursa, orada başka birinin olması önemli.