Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son zamanların trendi olan buz banyosunun sağlığımıza faydaları nelerdir?

        Buz banyosunun sağlığa ne gibi olumlu etkileri var?

        Bazı coğrafyalarda gelenek haline gelmiş, hatta sağlık açısından çok faydalı olduğu düşünüldüğünden özellikle yapılan buz banyosu, söylendiği gibi sağlığımıza faydalı mı yoksa zararlı mı? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buz banyosu faydalı mı zararlı mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halk arasında soğuk suyun insan vücudunun direncini artırdığı ve hastalıklara karşı daha dirençli hale geldiği söylenir. Son yıllarda ise bu uygulama çok popüler hale geldi. İşte buz banyosunun faydaları ve yan etkileri...

        BUZ BANYOSUNUN (SOĞUK SU TERAPİSİ) FAYDALARI VE YAN ETKİLERİ

        FAYDALARI: KAS AĞRISINI AZALTIR

        Bazı incelemeler egzersizden bir saat sonra soğuk suya daldırmanın kas ağrısını azaltmaya ve kas iyileşmesini 24 saate kadar iyileştirmeye yardımcı olduğu bulundu. Ancak, ısı terapisi benzer sonuçlar verdi. Başka bir inceleme, soğuk su terapisinin egzersizden sonra kas ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu. Ancak, çalışmalar farklı soğuk su terapisi yöntemleri, sıcaklıkları ve sürelerini içeriyordu.

        REKLAM

        ŞİŞLİĞİ VE İLTİHABI AZALTIR

        Bir yaralanmadan sonra buz torbasına uzanmamızın iyi bir nedeni var. Ağrıyı hafifleten aynı kan damarı daralması, şişliği ve iltihabı azaltmaya da yardımcı olur.

        CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI

        Soğuk su terapisi cilt bakımında soğuk suyun etkilerinden faydalanılmasına yardımcı olur. Soğuk su terapisi, cildin sebum seviyesini dengeleyerek akne ve tıkalı gözeneklerin azalmasına fayda sağlar. Cilt hücrelerine oksijen iletimine yardımcıdır. İltihap azaltıcı bir etkiye sahip olan bu uygulama cildin daha parlak görünmesini sağlar. Kolajen üretimini aktive ederek kırışıkları azaltır ve cildin sıkılığını korumaya yardımcı olur. Soğuk su terapisi, lenfatik drenajı uyararak şişkinliği ve ödemi azaltır. Böylece daha genç bir görünüme sahip olunmasını sağlar.

        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

        Soğuk su terapisiyle bağışıklık sistemi uyarılarak hastalıklara karşı iyi bir performans göstermesine yardımcı olunabilir. Soğuk su terapisi, soğuk suyun sağladığı şok etkisiyle böbrek üstü bezlerinde ve beynin bazı bölgelerinde üretilen nörotransmitter ve hormon norepinefrinin (noradrenalin) salınımına destek sağlar. Böylece norepinefrin kalp atış hızını artırır, termojenezi aktive eder. Isı kaybını azaltmak amacıyla kan damarlarını daraltır ve bağışıklık fonksiyonunu düzenler.

        REKLAM

        Soğuk su üzerine yapılan bazı çalışmalar sonucunda rutin olarak günlük hayatta soğuk duş almanın hastalıklarla savaşan beyaz kan hücrelerinin sayısını artırdığı görülmüştür. Bunların yanı sıra soğuk su lenf damarlarının kasılmasına neden olur. Bu sayede lenf sıvılarını vücutta pompalama ve atıkları temizleme verimliliğini yükselten bir etkiye de sahiptir.

        DOLAŞIMI İYİLEŞTİRİR

        Soğuk su terapisinin dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir. Soğuk su vücudu minimal seviyede zorlayarak hayatta kalma moduna geçirir. Böylece vücut çekirdek sıcaklığını korumak amacıyla kan akışını artırır. Bu durum vücudun iyileşmesi gereken bölgelerine oksijenli taze kanın iletilmesine, böylece bölgenin daha hızlı bir şekilde iyileşmesine katkıda bulunur.

        Spor sonrası kasların iyileşmesi için gereken süreyi kısaltır. Zaman içinde dolaşım sistemi kanı vücutta daha hızlı bir şekilde hareket ettirmeye başlar. Özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastaları için bu durum oldukça faydalıdır.

        RUH HALİ VE ENERJİ DURUMUNU İYİLEŞTİRİR

        Soğuk su terapisinin depresyon ve benzeri ruh sağlığı rahatsızlıklarında etkileri olduğu üzerine çalışmalar vardır. Bu çalışmalar sonucunda soğuk su terapisinin olumlu sonuçlarına rastlanmıştır. Çalışmadaki katılımcılar birkaç gün boyunca günlük olarak aldıkları soğuk duşla depresyon semptomlarının azaldığını bildirmiştir. Bununla birlikte, yapılan diğer araştırmalar sonucunda soğuk su terapisinin ruh hâlini iyileştirdiği ve anksiyete üzerinde de olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

        REKLAM

        OLASI YAN ETKİLER

        - SOĞUK ŞOK TEPKİSİ

        60 derecenin altındaki suya aniden dalmak vücudunuzu şok edebilir ve hızla artan solunum, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi semptomlara yol açabilir . Bu, derin sudaysanız boğulma riskinizi artırabilir. Etki ayrıca kalbi zorlayabilir.

        - DÜŞÜK VÜCUT SICAKLIĞI (HİPOTERMİ)

        Buz banyoları sizi çok üşütebilir ve vücut sıcaklığınızın tehlikeli derecede düşmesine neden olabilir. Bu, sonunda organ yetmezliğine yol açabilir.

        - SİNİR HASARI

        Uzun süreli soğuk maruziyeti, dokuyu öldürecek ve kalıcı nöropatiye (sinir hasarı) neden olacak kadar kan akışını azaltabilir . Sinir hasarı ağrıya, uyuşukluğa ve kas gücünde kayba yol açabilir.

        NE SIKLIKLA BUZ BANYOSU YAPILABİLİR

        Haftada birkaç kez buz banyosu yapılabileceği belirtiliyor. Ancak her zaman olduğu gibi buz banyolarını dikkatli kullanmak son derece önemli. En az bir kişiyle ve vücudunuzu güvenli bir şekilde yeniden ısıtabileceğiniz kontrollü ve güvenli bir ortamda buz banyosu yapmak en iyisi. Birinizin beklenmedik bir anda yardıma ihtiyacı olursa, orada başka birinin olması önemli.

        Soğuk duş hakkında bilmediğiniz gerçekler!
        Soğuk duş hakkında bilmediğiniz gerçekler!
        Soğuk su içmek mi ılık su içmek mi işte bütün mesele bu!
        Soğuk su içmek mi ılık su içmek mi işte bütün mesele bu!
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        2024 en sıcak yıl oldu!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Habertürk Anasayfa