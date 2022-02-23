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Son Nefesime Kadar konusu ne, oyuncuları kim? Son Nefesime Kadar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

Son Nefesime Kadar konusu ne, oyuncuları kim?

FOX TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Son Nefesime Kadar dizisi sosyal medyada gündem oldu. Pastel Yapım imzasıyla ekrana gelecek olan Son Nefesime Kadar dizisi bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Nurgün Yeşilçay'ın tecrübeli bir baş komiseri canlandıracağı Son Nefesime Kadar dizisi araştırılıyor.

23.02.2022 - 15:26 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Senaryosu Hatice Meryem tarafından kaleme alınan, yönetmenliği Deniz Çelebi Dikilitaş tarafından yapılan Son Nefesime Kadar dizisi bu akşam başlıyor. FOX TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar dizisinin konusu diziseverler tarafından araştırılıyor. 

    SON NEFESİME KADAR KONUSU?

    Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder’in hapisten çıktığını duyana kadar.

    Mihri, Ejder’in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.

    Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

    Ancak Ejder ile Mihri’yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut’tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.

  • Emre

    BARAN BÖLÜKBAŞI

    Emre, 24 yaşında idealist, yakışıklı ve hayalleri olan bir genç. Ablası Melisa’nın başına gelen vahim olay nedeniyle alt üst olan ailesi onun da hayatını derinden etkiler. Tam da ergenliğe gireceği sırada çok da istemeden yaptığı bir seçim Emre'nin hayatını sonsuza kadar değiştirir. Annesi Mihri, Emre'nin ve babası Ferzan’ın tüm itirazlarına rağmen Umut’a sahip çıkınca Emre de babasıyla birlikte annesine yüz çevirir.

    Genç yaşta Saliha’yla çok da istemediği bir evlilik yapar. Sırf bir aileye sahip olmak, kendisinden esirgenen o ideal ailenin içinde olabilmek için kasabadan arkadaşı Saliha ile evlenir erken yaşta. Bu evlilik neticesinde ne büyük umutlarla girdiği üniversiteyi bitirebilir ne de hayallerini gerçekleştirebilir. Tüm bunlar neticesinde Emre içten içe Mihri’ye daha da kızar günden güne.

    Evliliğinde yaşadığı sorunlar ve Ejder’in tekrar hayatlarına girmesiyle bozulan düzeni yüzünden Emre bir müddet kendini kaybolmuş hissedecek. Hiç beklemediği bir anda hayatına giren Hazan’sa onun hayata tekrar tutunması için sağlam bir dal olacak.

  • Emel

    BEGÜM BİRGÖREN

    Emel, debdebeli geçmişine sünger çekmiş, yepyeni ve farklı bir başlangıç yapmış, ablası Mihri’ye sonsuz bir sevgiyle bağlı bir kardeşten de öte, onun kader ortağıdır. İstanbul’da başarılı ve parlak bir reklamcılık kariyeri varken, hayatı yaptığı yanlış seçimler yüzünden tepe taklak olmuştur. 8 yıl önce yeğeni Melisa’nın kendini onun evinde asması, Emel’i sonsuza kadar kapanmaz ve kimselere anlatamadığı bir şekilde yaralamıştır. Günden güne kedere ve alkole teslim olan Emel artık tükenme noktasında ablası Mihri’nin şefkatli kollarında bulmuştur kurtuluşu.

    Kasabada ablasıyla birlikte sakin bir hayatı vardır. Kendi dünyasını yaratmıştır. Alkol sorununu geçmişte bırakmış, kendini el işleri konusunda geliştirmiştir. Mihri’yle, Umut’un sorumluluğunu paylaşmış ve ona anne/baba olmuşlardır. En az Mihri kadar seviyordur Emel de Umut’u.

    Ejder’in hayatlarına girmesiyle Mihri’nin kabusa dönen hayatını hep dengede tutmaya çalışan kişi olur Emel. Ablasının sağ duyusu, onu yanlıştan koruma duvarı hatta zor zamanlarında terapisti.

    Emel hem ablası Mihri’ye destek olmak hem de Umut’u korumak için çırpınıp dururken, geçmişin hayaletleri tekrar karşısına çıkar. Üstelik bu geçmişin hayaletleri Emel’i tekrar o zor ve karanlık günlere sürüklemeye çalışırken aynı zamanda onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.

  • Ejder

    EMRE BEY

    Ejder, 28 yaşında yakışıklılığıyla bir görenin bir daha unutamayacağı bir genç adam. Zeki ama çarpık işleyen bir aklı var. Olayları kendi penceresinden görüp, kendi işine geldiği gibi yorumlar.

    Üvey babası şiddeti nedeniyle travmatik bir çocukluk geçirmiştir. Annesi Birgül, zayıf karakterli bir kadın olduğundan onu asla koruyamamıştır. Fakir ve sefil hayatı ona iyi bir eğitim alma fırsatı da vermemiştir. Hızla suç dünyasının aranılan bir siması olmuştur.

    Hapisten çıkar çıkmaz bulaştığı yeni bir suç hem Ejder’in hem de kasabadakilerin hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek ve bir oğlu olduğunu öğrenen Ejder, her ne pahasına olursa olsun oğlunu komiser Mihri’den geri almak için her türlü yolu deneyecektir.

  • Ferzan

    EMRE KINAY

    Ferzan, kasabanın yerel gazetesinin sahibi, mesleğine aşık, içine kapanık bir adam. Gençlik aşkı Mihri’yle mutlu bir evlilik yapmış ardından yine gençlik hayali gazeteciliğe başlamış. Kendi çabalarıyla kurarak ve özveriyle çalışarak mesleğinde önemli bir yere gelmiştir. Önce Melisa, ardından da Emre’nin doğumuyla kendini dünyanın en şanslı adamı ilan etmiştir. Ta ki mükemmel hayatı kızı Melisa’nın ölümüyle yerle bir olana dek.

    Ferzan, kızı Melisa’nın oğlu Umut’u kendince haklı sebeplerden dolayı kabullenememiştir. Umut ona canı gibi sevdiği kızını, hayatının en büyük acısını hatırlatıyordur. Üstelik Ferzan, Mihri gibi güçlü de duramamıştır bu dram karşısında. Kaçmayı, içine kapanmayı seçmiştir.

    Mihri’den boşandıktan sonra, kendinden yaşça bir hayli genç Gökçe’yle nikah masasına oturarak yeni ve farklı bir başlangıç yapmayı denese de, geçmişin peşini bırakmaya hiç mi hiç niyeti yoktur.

    Ejder’in hapisten çıkması Ferzan’ı aslında ne Mihri’yi ne de ona karşı olan duygularını geçmişe gömemediği gerçeğiyle yüzleştirir. Bir yandan Ejder’le girdiği amansız mücadelede Mihri’nin yanında yerini alan Ferzan diğer yandan ona delice aşık karısı Gökçe’nin, Mihri’ye olan düşmanlığı yüzünden yaptıklarıyla başa çıkmaya çalışacak ve iki kadın arasında kalacaktır.

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