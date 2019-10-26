26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'nin Essex bölgesinde Waterglade sanayi sitesindeki bir tırın kamyonunda bulunan 39 ölü kaçak göçmenin son anlarına ilişkin tüyler ürpertici detaylar ortaya çıktı.
İngiliz Daily Mail gazetesi, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde konteyneri bulan memurların, kapıyı açtıklarında kapının üzerinde kanlı el izlerine rastladıklarını yazdı.
Göçmenlerin havasızlıktan can çekişirken dışardakilere seslerini duyurmak için kapıya var güçleriyle vurdukları belirtiliyor.
'NEFES ALAMIYORUM'
İngiliz polisi ilk başta, konteynerde bulunan kaçak göçmenlerin Çin vatandaşı olduklarının düşünüldüğünü duyursa da, ölen 39 kişiden en az altı tanesinin Vietnam vatandaşı olduğu tespit edildi.
İngiliz basını, ölenler arasında bulunan 26 yaşındaki Pham Thi Tra My adlı genç kadının, olaydan kısa süre önce annesine attığı mesajlara ulaştı. Genç kadın son mesajında "Ölüyorum, nefes alamıyorum... Seni çok seviyorum, özür dilerim..." ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Genç kadının daha iyi bir hayat yaşamak umuduyla İngiltere'ye gitmek için kaçakçılara 30 bin Sterlin ödediği ortaya çıktı.
Haberlerde, ölenler arasında 20 yaşındaki Vietnam vatandaşı Nguyen Dinh Luong'un da bulunduğunun düşünüldüğü ifade edildi.
ŞOFÖR HABER VERDİ
Mirror gazetesi, göçmenlerin durumundan polis ve sağlık ekiplerini haberdar eden kişinin, tırın şoförü Maurice Robinson olduğunu iddia etti.
İngiliz polisi dün olayla bağlantılı olduğu belirlenen Joanna ve Thomas Maher adlı çifti gözaltına almıştı.
KANDIRDILAR
Polis kaynakları, göçmenlerin bulunduklarında üzerlerinde çok az kıyafet bulunduğunu belirtti.
İnsan kaçakçılarının konteynere girerken göçmenlere, sıcaklığın sadece eksi 4 derecede tutulacağını söylediği, kapıların kapanmasının ardındansa ısıyı eksi 25 dereceye kadar düşürdükleri iddia ediliyor. Kaçakçıların sıcaklığı düşürerek, sınır güvenliğini içeride canlı olmadığına ikna etmeye çalıştığı düşünülüyor.
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