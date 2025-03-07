Son iddia çığlık terapisi

Çığlık terapisi, Gürel'in ilgi duyduğu spiritüel konuların çoğuna göre daha basit bir terapi türü, adı üstünde: Çığlık. Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Arıkan'ın internet sitesinde aktardığına göre Psikoterapist Dr. Arthur Janov tarafından kurulan çığlık terapisi ya da primal terapi, çığlık atmanın stresi azaltmaya yardımcı olabileceği fikrine dayanıyor.

Tam da bu nedenle Ece Gürel'in Belgrad Ormanı ıssızlığını çığlık terapisi için tercih ettiği tahmin edilebilir. Çünkü böylesine bir terapi yöntemi için uygun ortam gerekiyor.

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Çığlık atmak için genellikle sesin yankı yapmasının engellenmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu da Belgrad Ormanı gibi uçsuz bucaksız bir alanı akla getirmesi olağan görülüyor.

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Arıkan'ın aktardığı makalede ABD'de her yıl 40 milyon yetişkinin kaygı bozukluğu tanısı aldığına dikkat çekiliyor. Buna karşı geliştirilen terapilerin çeşitliliğinin de arttığına vurgu yapılıyor.

KİMLER İÇİN FAYDASI OLABİLİR?

Bu yöntemlerden biri olan çığlık terapisinde anahtar noktanın öfkeyi anlamak ve bu öfkeyi ifade etmenin sağlıklı yollarının öğrenildiği ifade ediliyor.

Peki çığlık atmak anksiyeteyi tedavi etmekte faydalı olabilir mi? Bu soruya makalede şu yanıt veriliyor: "Teorik olarak, çığlık atmak terapötik olabilir. Thompson, korkutularak susturulmuş çocuklar, suistimal edildiğinde yardım isteyemeyen aile içi şiddet mağdurları, zorbalık çekenler, yas sürecinde olanlar veya depresyon ve endişe hastalığı olanlar için ‘çığlık terapisi’ veya ‘primal terapi’ nin terapötik olarak faydalı olabileceğini ifade ediyor.

"BASKILANMIŞ DUYGULARA ERİŞİM"

Psikoterapist ve ilişki danışmanı Gin Love Thompson bu terapi şeklinin, kişilerin negatif duygular ile bağlantı kurarak çığlık atmalarının ya da kum torbası gibi güvenli bir nesneye vurarak duygularını yönetebilmelerinin onları rahatlattığını ifade ediyor. Porter çığlık terapisinin, deneyimli bir psikolog tarafından yürütülen bütüncül tedavinin bir parçası olarak, baskılanmış duygulara erişmenin yararlı bir yolu olabileceğini söylüyor.

Thomson ise bu terapiyi bütüncül bir terapide önleyici tedavi olarak kullanıyor; Danışanlarına, güvenlik ve hayatta kalma duygumuzla ilişkili olduğu belirtilen kök çakrasında bastırılmış olan enerjiyi salmalarını öğretiyor: Danışanların, ayaklarını ayrı tutarak çömelme hareketini yaparken kontrollü bir şekilde enerjiyi yüksek sesle dışarı atmalarını sağlıyor (Non-Yogi’nin 7 Çakra için Rehberi). Thompson, insanları bu konuda profesyonel rehberlik almaları konusunda teşvik ediyor.

"TEK BAŞINA YÖNTEM DEĞİL" Ancak çığlık terapisi tek başına endişe duygusunu azaltmanın ya da baskılanmış bir duygu ile baş etmenin yolu değildir. Ayrıca uzmanlar desteksiz ve hazırlıksız yapılan çığlık terapisinin ses tellerine hasar verebileceği ve bunun gibi birçok olumsuz duruma sebep olabileceği konusunda uyarıyor: Danışana, karşılaştığı olumsuz durumla baş etmesi için terapiye başlamadan önce başa çıkma yöntemleri öğretilmelidir. Danışan hazır olmadan önce terapiye başlanırsa veya terapi kötü yönetilirse danışan psikolojik olarak zarar görebilir. Öfkeyi ve hayal kırıklığını ifade etmenin bir yolu olarak çığlık atmak, etrafınızdakiler için potansiyel olarak yıkıcı ve hatta suistimal edici olabilir." *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.