Sürücüler dikkat: Son günlere girildi! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Kış mevsiminin etkilerini erken göstermesiyle birlikte, trafikte güvenliği artırmak için alınan önlemler de hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yıl kış lastiği zorunluluğunun başlangıç tarihini öne çekti. Her yıl Aralık ayında başlayan uygulama, bu kez Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek. Buzlanma ve kar yağışı riskine karşı sürücüleri hazırlıklı olmaya çağıran Bakanlık, kuralın 5 ay boyunca geçerli olacağını ve ihlal edenlere ceza uygulanacağını duyurdu. İşte bilgiler...
Soğuk hava dalgası yaklaşırken trafikte güvenlik önlemleri de güncellendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği takma zorunluluğunun bu yıl erkene alındığını açıkladı. Kar ve buzlanmanın artacağı dönemde sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan düzenleme, özellikle ticari araçlar için bağlayıcı olacak. Özel araç sahiplerine de güvenli ulaşım için kış lastiği kullanmaları yönünde güçlü bir tavsiye yapıldı. Detaylar haberimizde...
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”inin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, “Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.” ifadelerini kullandı. Buna göre kış lastiği uygulaması bu sene 15 Kasım'da başlayacak.
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.” dedi.