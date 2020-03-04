Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 4 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER- 4 MART



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 4 MART

2020.03.04 18:29:44 40.5705 28.9465 10.0 -.- 2.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.03.04 17:40:55 38.3082 44.4530 5.0 -.- 3.4 3.4 BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel

2020.03.04 17:10:46 38.4195 39.2717 11.5 -.- 2.0 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 17:05:08 38.4150 39.2410 7.9 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 16:36:13 39.0860 27.7097 10.0 -.- 3.1 3.2 BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.04 16:34:50 38.2050 38.8563 27.7 -.- 1.2 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.04 16:21:21 38.4423 39.4230 15.2 -.- 1.7 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 16:10:46 38.4107 39.2205 6.7 -.- 0.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 16:03:04 38.1410 38.9785 25.7 -.- 1.4 -.- ARINLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.04 15:51:27 38.4670 39.2225 12.4 -.- 0.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 15:40:35 38.4723 44.4518 9.6 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.04 15:32:44 38.4648 39.3317 16.7 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 15:28:16 39.1232 27.7207 5.8 -.- 3.0 2.8 KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.04 15:07:11 38.3945 39.1913 5.0 -.- 0.9 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 14:57:08 38.4375 39.1597 11.9 -.- 0.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 14:54:42 38.4092 39.2150 11.3 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 14:52:41 38.4498 39.2863 5.3 -.- 0.7 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 14:48:22 38.2533 38.8380 5.2 -.- 1.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.04 14:48:15 39.1172 27.8103 9.9 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel