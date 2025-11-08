Balıkesir'de peş peşe deprem! 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. İşte, 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir peş peşe deprem ile sallandı. İşte, 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.02’de Balıkesir Sındırgı’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 11.75 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saat 05.05’te Balıkesir Sındırgı bir kez daha sallandı. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, 8.53 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saat 05.07’de bir deprem daha oldu. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 10.68 kilometre derinlikte gerçekleşti.
8 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-08 04:02:06 39.21222 28.17556 11.75 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:05:51 39.18944 28.21944 8.53 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:07:39 39.21083 28.32472 10.68 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
