Son depremler listesi 9 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?
Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 9 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla güncellendi. AFAD verilerine göre, Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi. 9 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün yaşanan büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.
- 1
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Muğla Datça açıklarında deprem oldu. İşte, 9 Temmuz 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...
- 2
9 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-07-09 11:15:17 35.26083 26.63583 5.93 ML 2.7 Akdeniz - [175.09 km] Datça (Muğla)
2025-07-09 10:06:58 39.32139 29.57056 6.93 ML 2.7 Emet (Kütahya)
2025-07-09 03:47:32 40.17611 25.095 16.75 ML 2.6 Ege Denizi - [52.54 km] Gökçeada (Çanakkale)
- 3
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
-
- 4
- 5