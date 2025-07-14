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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki yeğenini öldürdü | Son dakika haberleri

        İki yeğenini öldürdü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iki yeğenini öldüren amca Fesih Yaman tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 01:49 Güncelleme: 14.07.2025 - 01:49
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        İki yeğenini öldürdü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan Güven Yaman (27) ve kardeşi Gazi Zafer Yaman’ı (26) tabancayla vurarak öldüren amcaları Fesih Yaman, tutuklandı.

        Olay, geçen cuma günü gece yarısı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Fesih Yaman ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan yeğenleri Güven Yaman, kardeşi Gazi Zafer Yaman ve M.S., tartışmaya başladı.

        2 ÖLÜ, 1 YARALI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında amca Fesih Yaman tabancayla yeğenlerine ateş açtı. 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin kontrollerinde Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan M.S. ise hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde bulunan amca Fesih Yaman da polis tarafından gözaltına alındı. Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman’ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        TUTUKLANDI

        Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sonucu Fesih Yaman ile olayla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheliler K.Y. ile D.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. serbest bırakılırken D.Y. için adli kontrol şartı konuldu. Fesih Yaman ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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