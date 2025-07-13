FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain’i 3-0 yenen Chelsea kupanın sahibi oldu.

İki Avrupa takımı; sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bitiren Paris Saint-Germain ve Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşan Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde bugün şampiyonluk için sahaya çıktı.

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İranlı hakem Alireza Faghani’nin yönettiği maçta, Avustralyalı Anton Schetinin ve Ashley Beecham yardımcılıklarını üstelendi. Maçın 22’nci dakikasında PSG atağında ceza sahasına girerek şutunu atan Gusto, savunmadan dönen topla ceza sahası ön çizgisinde Palmer'ı buluşturdu. Palmer, sol ayağıyla kalecinin sağından topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

30’uncu dakikada bu kez sağ kanatta topla buluşan Palmer topu ceza sahası ön çizgisine taşıyarak ilk gole benzer şekilde ağlarla buluşturup kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. Karşılaşmanın 43’üncü dakikasında Chelsea atağında bu kez Palmer’ın asistinde topla buluşan Joao Pedro kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda farkı 3’e çıkaran golü attı: 3-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. Genel olarak orta saha mücadelesi şeklinde devam eden ikinci yarıda PSG’nin farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve maç 3-0 sona erdi.

FİNALİ DONALD TRUMP EŞİYLE TRİBÜNLERDE İZLEDİ ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da maçı tribünlerden FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte takip etti.