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        Haberler Dünya Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla | Dış Haberler

        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla

        Amerikalı iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapiste ölen milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyaları, söz verdiği gibi yayımlaması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 23:16 Güncelleme: 14.07.2025 - 01:17
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        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
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        Elon Musk, X sosyal medya hesabından, Trump’ın "Epstein’ın bu kadar gündemde tutulmaması gerektiği" yönündeki paylaşımına yorum yaptı.

        Trump’a "Gerçekten ciddi misin?" diye tepki gösteren Musk, Trump’ın, Epstein'ın bu kadar konuşulmaması gerektiğini ifade ederken bile defalarca “Epstein” dediğine dikkati çekti.

        Musk, paylaşımında Trump’a "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla." çağrısında bulundu.

        Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Epstein dosyalarının önceki Demokrat yönetimler tarafından oluşturulduğunu savunarak halen tartışılıyor olmasından rahatsız olduğunu ifade etmişti.

        Epstein dosyalarının, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden’ın yönetimleri tarafından hazırlandığını öne süren Trump, "Rusya aldatmacasıyla dünyayı kandıranlar tarafından yazılan bu dosyalara neden bu kadar yer veriyoruz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

        *Haberin görselleri AP ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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