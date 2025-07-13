Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Keşan İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, arazide toprağa saplanıp devrildi.

Araçta bulunan 4 personel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saplandığı yerden çıkarılamayan arazöz alevlerin arasında kalıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bademler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler müdahale etti.

Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde saat 15.58'de orman yangını çıktığını hatırlattı.

Ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, 4 dozer, 14 iş makinesi, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleriyle 583 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını bildirerek, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

ALİAĞA'DAKİ YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına Orman İşletme Müdrülüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale için sevk edildii. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, karayolunun kenarına kadar ulaştı. Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç içerisindeki panik anları kameraya yansıdı.