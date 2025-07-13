Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ve Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Öte yandan İzmir'in Urla ile Aliağa ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ediliyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde, Hacı Ömerli Mahallesi ile Çaltılıdere Mahallesi arasında bulunan Mersinlik mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, Çanakkale-İzmir devlet karayolunda tehlikeye yol açtı
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Keşan İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, arazide toprağa saplanıp devrildi.
Araçta bulunan 4 personel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saplandığı yerden çıkarılamayan arazöz alevlerin arasında kalıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.
URLA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bademler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler müdahale etti.
Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN'DAN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde saat 15.58'de orman yangını çıktığını hatırlattı.
Ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, 4 dozer, 14 iş makinesi, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleriyle 583 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını bildirerek, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
ALİAĞA'DAKİ YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına Orman İşletme Müdrülüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale için sevk edildii. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, karayolunun kenarına kadar ulaştı. Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç içerisindeki panik anları kameraya yansıdı.
Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Çandarlı mevkiinden itibaren trafik akışını otoyola yönlendirdi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Ömerli mahallesi ile Çaltılıdere mahallesi arasından bulunan mersinlik mevkiinde otluk alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Aliağa Belediyesi’ne ait su tankerleri ile iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor
BALIKESİR'İN MANYAS İLÇESİNDE DE YANGIN
Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi’nde çıkan anız, saman ve makilik alan yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Manyas, Susurluk, Gönen ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müşterek olarak müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, alanın ne kadarının zarar gördüğüne ilişkin inceleme başlatıldı.
BURSA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Yalova merkeze bağlı Sugören köyü ile Bursanın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinin sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 36 personel ile müdahale edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
*Haberin görselleri AA, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.