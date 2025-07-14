Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 33° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Kısmen Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 41° Ağrı Güneşli 33°

REKLAM advertisement1

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.