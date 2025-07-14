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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var - 14 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Göller Yöresi sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 07:19 Güncelleme: 14.07.2025 - 07:19
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        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 41°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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