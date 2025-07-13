Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü için görkemli imza töreni: "Dünyadaki en mutlu insan benim!" - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni: "Dünyadaki en mutlu insan benim!"

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Benfica'dan milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu için taraftara açık şekilde Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Beşiktaşlı taraftarlar imza törenine yoğun ilgi gösterirken ortaya renkli görüntüler çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 22:05 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlendi.

        TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

        Beşiktaş'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservis bedeliyle tarihe geçti. Gelecek sezon Beşiktaş'ın bonservisini alması halinde Orkun Kökçü, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Orkun Kökçü'nün satın alma opsiyonu 25 milyon euro.

        TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

        Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Orkun Kökçü için düzenlediği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Stadyumun tamamına yakın büyük bir bölümünün dolu olduğu gözlemlendi.

        REKLAM

        ÖZEL KLİP YAYINLANDI

        Beşiktaş Kulübü'nün Orkun Kökçü için hazırladığı özel klip imza töreninin başlangıcında dev ekranlara yansıtıldı. Orkun Kökçü o anları, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte izledi.

        ORKUN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, kendisi için hazırlanan transfer klibini izlerken gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal anlar yaşadı.

        SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMALAR

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün imza töreninde açıklamalarda bulundu.

        "YENİDEN DOĞUŞUN İLANI İÇİN BURADAYIZ"

        Serdal Adalı: "Yeniden doğuşun ve ayağa kalkışın ilanı için buradayız. Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. 'Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları alıp, getiririz' sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz."

        "ORKUN, BU FORMAYI İLK GEZ GİYMEDİ"

        Serdal Adalı: "Orkun Kökçü gibi özel bir futbolcunun imzası için buradayız. Bu formayı ilk kez giymedi, çocukluğundan beri sırtında taşıdı. Kendisi için yapılan fedakarlıklara karşılık o da gereğini yapacağına yürekten inanıyorum. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, vazgeçmeyen takımımızın sembolü olacak."

        REKLAM

        ORKUN KÖKÇÜ TARAFTARA SESLENDİ

        Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü imza töreninde taraftarlara seslendi.

        "DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSAN BENİM"

        Orkun Kökçü: "Sevgili ailem, dün uçaktan inerken heyecanlıydım. Burada daha da heyecanlandım, inanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yönetim, ailem ve herkese teşekkür ederim. Dünyadaki en mutlu insan benim şu an."

        "BAŞKANIMIZA VE BANA DESTEK OLUN"

        Orkun Kökçü: "Takıma, hocalarımıza, başkanımıza ve bana destek olun. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. En iyisi birazdan üçlü çektirmeye geleyim."

        ORKUN'DAN GÜNDOĞDU MARŞI

        Orkun Kökçü: "Ben bir şey başlatacağım, gerisini siz halledersiniz. Gün doğdu..." Beşiktaş Tribünleri: "Hep uyandık statlara dayandık, Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık."

        TARAFTARLA BULUŞTU

        Orkun Kökçü sahneden sahaya indi ve taraftarları selamladı. Tribünlere tek tek üçlü çektiren Orkun Kökçü, ardından saha kenarındaki topları taraftarlara gönderdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Habertürk Anasayfa