Son depremler listesi 4 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?
2 Ekim'de Marmara Denizi deprem ile sallandı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 4 Ekim 2025 son depremler listesi...
2 Ekim’de Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen şiddetli depremin ardından bölgede fay hareketliliği sürüyor. Marmara Denizi’nde farklı büyüklüklerde artçı sarsıntılar meydana geliyor. İrili ufaklı tüm sarsıntılar 4 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ekleniyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündeme taşınıyor. İşte, 4 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…
KÜTAHYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.04'te Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
MARMARA DENİZİ'NDE ARTÇILAR SÜRÜYOR
2025-10-03 00:43:02 40.78 27.90806 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi
2025-10-03 02:48:55 40.78944 27.93361 7.03 ML 2.7 Marmara Denizi
2025-10-03 05:24:32 40.80278 27.96194 7.14 ML 2.1 Marmara Denizi
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.
