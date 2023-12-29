Son depremler listesi 29 Aralık Cuma... Son depremler listesi birçok vatandaş tarafından takip ediliyor. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de AFAD ve Kandilli Rasathanesi anbean depremleri kaydediyor. Peki, en son deprem ne zaman oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, 29 Aralık Cuma son depremler listesi...