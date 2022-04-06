Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri güncel şekilde yayınlıyor. Son dakika deprem mi oldu? İşte 6 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
6 NİSAN AFAD SON DEPREMLER
6 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.06 07:49:25 39.3370 39.2607 2.3 -.- 3.2 3.3 SARITOSUN-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2022.04.06 06:46:00 37.0182 27.6960 7.4 -.- 1.3 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.04.06 06:41:45 36.9170 27.6348 2.7 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.06 05:59:56 36.9312 27.5333 7.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.06 05:44:27 37.0692 28.3627 6.0 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.06 05:37:17 39.9765 43.6440 8.3 -.- 2.0 -.- UCKAYA-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2022.04.06 05:34:33 34.9118 33.9417 21.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.06 05:26:42 36.9233 27.5230 6.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.06 05:20:38 36.9243 27.5173 4.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.06 05:00:28 38.9148 26.1947 7.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.06 04:36:22 39.1072 36.0582 5.0 -.- 1.8 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.04.06 04:14:46 39.0918 36.1010 5.0 -.- 2.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2022.04.06 04:08:43 34.9350 26.8032 3.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.06 03:55:07 35.1100 26.7860 5.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.06 03:49:59 37.0140 28.3995 9.1 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.06 03:39:33 37.0315 28.4123 11.5 -.- 1.7 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.06 03:25:28 37.1200 31.1223 101.0 -.- 2.4 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.04.06 01:45:52 38.6308 39.6902 5.6 -.- 2.2 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel
2022.04.06 00:59:09 37.0728 28.3693 5.9 -.- 3.1 3.3 KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.06 00:12:23 37.0022 28.4140 4.0 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!