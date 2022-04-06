Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri güncel şekilde yayınlıyor. Son dakika deprem mi oldu? İşte 6 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

6 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

6 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.06 07:49:25 39.3370 39.2607 2.3 -.- 3.2 3.3 SARITOSUN-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2022.04.06 06:46:00 37.0182 27.6960 7.4 -.- 1.3 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.04.06 06:41:45 36.9170 27.6348 2.7 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.06 05:59:56 36.9312 27.5333 7.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.06 05:44:27 37.0692 28.3627 6.0 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.06 05:37:17 39.9765 43.6440 8.3 -.- 2.0 -.- UCKAYA-TUZLUCA (IGDIR) İlksel

2022.04.06 05:34:33 34.9118 33.9417 21.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.06 05:26:42 36.9233 27.5230 6.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.06 05:20:38 36.9243 27.5173 4.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.06 05:00:28 38.9148 26.1947 7.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.06 04:36:22 39.1072 36.0582 5.0 -.- 1.8 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.04.06 04:14:46 39.0918 36.1010 5.0 -.- 2.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2022.04.06 04:08:43 34.9350 26.8032 3.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.06 03:55:07 35.1100 26.7860 5.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.06 03:49:59 37.0140 28.3995 9.1 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.06 03:39:33 37.0315 28.4123 11.5 -.- 1.7 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.06 03:25:28 37.1200 31.1223 101.0 -.- 2.4 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA) İlksel

2022.04.06 01:45:52 38.6308 39.6902 5.6 -.- 2.2 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel

2022.04.06 00:59:09 37.0728 28.3693 5.9 -.- 3.1 3.3 KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.06 00:12:23 37.0022 28.4140 4.0 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel