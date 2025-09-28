Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."