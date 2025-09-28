29 Eylül Pazartesi AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler arasında depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün meydana gelen sarsıntılar anbean ölçülüp listeye eklendi. İşte, 29 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Yurtta meydana gelen son depremler listesinde meydana gelen her sarsıntı AFAD ve Kandilli verilerinde yer alıyor. Küçük büyük fark etmeksizin yaşanan tüm fay hattı hareketleri listede yerini alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''29 eylül Pazartesi deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
KÜTAHYA SİMAV'DA DEPREM!
AFAD: Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 19.43'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Bu depremden 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi. Bakan Yerlikaya, bölgede tarama çalışması başlatıldığını ifade etti.
"6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM POTANSİYELİ VAR"
Deprem Bilimci Prof.Dr. Şener Üşümezsoy Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Simav'daki fay bağımsız bir fay gibi davranıyor. Simav şehrinin altında bir düzlem var, o düzlem üzerinde kırılma oluyor. Simav fayı bölgedeki en aktif faylardan biri. Kendi içerisinde bir stres var. Simav'daki fayın uzunluğu iki ayrı fay olarak, kemer gibi yay gibi iki fay var. Bunlar 6,5 gibi bir deprem potansiyelini belirtiyor. Ama iki fay birlikte kırılırsa 6,7 gibi bir depreme dönebilir. Benim beklediğim orada 6,5 büyüklüğünde bir depremdi. 1 buçuk yıldan bu yana belirtiyorum. Buranın riski olduğunu belirtmiştim" dedi.
SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EYLÜL 2025
2025-09-28 15:33:45 39.22167 29.02389 11.81 ML 3.3 Simav (Kütahya)
2025-09-28 15:28:52 39.215 29.01972 7.1 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-09-28 15:28:29 39.24333 28.98361 18.17 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-09-28 15:25:31 39.26028 28.93028 6.64 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-28 15:18:16 39.23361 29.00389 10.68 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-09-28 15:15:19 39.17389 28.91056 17.29 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-09-28 15:09:49 39.24444 28.95944 9.53 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2025-09-28 15:08:57 39.21917 29.00694 7.03 ML 1.3 Simav (Kütahya)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak." ifadesini kullandı.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.