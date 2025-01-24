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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 25 OCAK 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 25 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu?

        Son depremler listesi 25 Ocak 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. AFAD verilerine göre, Bingöl ve Ardahan'da deprem oldu. İşte 25 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:35 Güncelleme: 25.01.2025 - 00:41
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          En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri inceleniyor. İşte, 24 Ocak 2025 son depremler listesi...

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          SON DEPREMLER LİSTESİ 24 OCAK 2025

          24-01-2025 05:46:29 37.8928 37.8378 7 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman) 649720

          24-01-2025 05:20:38 38.0592 43.5528 7 ML 1.3 Gürpınar (Van) 649719

          24-01-2025 04:50:14 38.1397 39.0211 7 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 649718

          24-01-2025 04:39:47 38.3956 37.5253 7 ML 1.1 Darende (Malatya) 649717

          24-01-2025 04:35:38 38.46 39.2175 7 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 649716

          24-01-2025 04:26:34 36.9275 28.2019 7 ML 1.5 Marmaris (Muğla) 649715

          24-01-2025 03:45:38 38.2231 38.6161 7.8 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 649714

          24-01-2025 03:31:59 38.4425 37.4869 7 ML 1.9 Darende (Malatya) 649713

          24-01-2025 03:18:23 37.0678 28.96 7.01 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla) 649709

          24-01-2025 03:15:17 38.3333 38.8033 7.03 ML 0.9 Kale (Malatya) 649711

          24-01-2025 03:07:39 38.5228 44.8883 7 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.65 km] Başkale (Van) 649712

          24-01-2025 03:06:46 36.94 27.5972 7.45 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.20 km] Bodrum (Muğla) 649708

          24-01-2025 03:06:33 38.6025 38.0539 7 ML 1.0 Yazıhan (Malatya) 649710

          24-01-2025 02:56:15 39.1414 25.7753 7.23 ML 1.5 Ege Denizi - [45.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 649704

          24-01-2025 02:49:25 39.4547 40.0011 6.92 ML 1.3 Pülümür (Tunceli) 649707

          24-01-2025 02:43:27 39.3775 28.0047 6.99 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) 649705

          24-01-2025 02:41:53 40.8386 25.7525 7.24 ML 1.1 Ege Denizi 649706

          24-01-2025 02:24:11 35.5403 28.3192 7.92 ML 1.6 Akdeniz - [121.72 km] Kaş (Antalya) 649702

          24-01-2025 02:13:14 37.0772 28.9344 7.73 ML 2.8 Köyceğiz (Muğla) 649701

          24-01-2025 02:11:16 37.7903 36.5772 6.97 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 649703

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5

          24-01-2025 01:53:16 35.5667 27.5217 13.97 ML 2.4 Akdeniz - [125.31 km] Datça (Muğla) 649696

          24-01-2025 01:47:25 38.5872 38.0514 7.02 ML 1.2 Yazıhan (Malatya) 649698

          24-01-2025 01:43:44 41.1486 43.9231 7.86 ML 1.3 Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars) 649700

          24-01-2025 01:40:50 40.6856 32.8061 7.04 ML 0.9 Çerkeş (Çankırı) 649697

          24-01-2025 01:39:05 38.5814 39.7033 9.39 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 649699

          24-01-2025 01:10:13 40.3722 26.125 7.01 ML 1.1 Ege Denizi - [18.07 km] Eceabat (Çanakkale) 649695

          24-01-2025 00:56:32 38.5925 38.0389 7.01 ML 1.3 Yazıhan (Malatya) 649693

          24-01-2025 00:54:30 36.9389 28.2022 7.1 ML 1.0 Marmaris (Muğla) 649692

          24-01-2025 00:36:22 38.2719 38.6386 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 649694

          24-01-2025 00:06:23 37.7894 37.7089 7.05 ML 2.0 Gölbaşı (Adıyaman) 649691

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