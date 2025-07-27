Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 21 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te günlerdir süren orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çarşamba günü başlayan yangının dördüncü gününde olduğunu belirten Tunç, yangının Safranbolu’dan başlayarak Ovacık yönüne ilerlediğini ancak şu an için etkisinin azaldığını ifade etti.

"YERLEŞİM YERLERİ İÇİN RİSK YOK"

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Karabük’te 18 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını hatırlatan Tunç, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için tüm ekiplerin teyakkuz halinde çalıştığını ve mevcut durumda risk teşkil eden bir durum olmadığını belirtti.

"YANGININ ETKİSİ HAFİFLEDİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da Karabük’e gelerek yangınla ilgili bilgi verdiğini hatırlatan Tunç, ülke genelinde yalnızca bir günde 76 yangının çıktığını aktardı. Karabük'ün yanı sıra Bursa başta olmak üzere beş ilde yangınlarla mücadele sürdüğünü vurguladı. Safranbolu'da başlayıp Ovacı'ya doğru ilerleyen yangının hafiflediğini ifade eden Tunç, "Yangınla mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

21 KİŞİ TUTUKLANDI Tunç, orman yangınlarının çoğunlukla dikkatsizlik, özensizlik veya kasıt sonucu çıktığını belirterek, 26 Haziran’dan bu yana 23 ilde adli soruşturma başlatıldığını, toplamda 97 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 21’inin tutuklandığını söyledi. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Tunç, anız yakmanın ve ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı. Tunç, yangınların büyümeden ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınması için herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.