AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Kahramanmaraş depremi ile ilgili gelişmeler 24 Ağustos bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 24 Ağustos 2024 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…