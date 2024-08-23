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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 23 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 23 Ağustos 2024: Malatya sallandı! AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi 23 Ağustos Cuma günü verileri inceleniyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Malatya peş peşe sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 23 Ağustos 2024 son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 07:16 Güncelleme: 23.08.2024 - 07:16
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          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Malatya depremi ile ilgili gelişmeler 23 Ağustos bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 23 Ağustos 2024 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

        • 2

          23 AĞUSTOS 2024 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

          En son depremler listesine göre bugün 3 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          Yer: Yeşilyurt (Malatya)

          Tarih: 2024-08-23

          Saat: 00:04:48

          Derinlik: 7.0

          Büyüklük: 3.2

        • 3

          Yer: Yeşilyurt (Malatya)

          Tarih: 2024-08-23

          Saat: 00:19:31

          Derinlik: 7.0

          Büyüklük: 3.0

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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