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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 22 Eylül 2024 Pazar: AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 22 Eylül Pazar: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Muğla'da deprem meydana geldi. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 22 Eylül 2024 Pazar son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 07:35 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:01
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        • 1

          Son depremler listesi 22 Eylül Pazar günü için sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Muğla'da deprem oldu. İşte, 22 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…

        • 2

          MUĞLA'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

          2.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.75 km derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          BALIKESİR’DE DEPREM OLDU!

          AFAD verilerine göre, Marmara Denizi açıklarında Balıkesir’in Marmara ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

          Depremin büyüklüğü 2.4, derinliği ise 10.41 km olarak ölçüldü.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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