Son depremler listesi 22 Eylül Pazar günü için sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Muğla'da deprem oldu. İşte, 22 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…