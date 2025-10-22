Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 22 Ekim 2025: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

        Malatya ve Muğla'da deprem meydana geldi! 22 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün Malatya ve Muğla'da 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 22 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 07:35 Güncelleme: 22.10.2025 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Malatya’da 3.5, Muğla’da ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 22 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.45’te Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          Muğla’nın Ortaca ilçesine 20.10 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 34.46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          MALATYA’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.54’te Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          22 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;

          2025-10-22 05:45:24 36.61306 28.51778 34.46 MW 4.5 Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)

          2025-10-22 03:54:09 38.86306 38.12306 7.0 ML 3.5 Hekimhan (Malatya)

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Habertürk Anasayfa