        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 16 Ekim 2025: Muğla Marmaris açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Ekim 2025 Perşembe günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 16 Ekim 2025 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 00:38 Güncelleme: 16.10.2025 - 00:38
        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listeye ekleniyor. Böylece depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri belli oluyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Ekim 2025 Perşembe son depremler sorgulama ekranı…

        • 2

          BALIKESİR'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.51’de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 8.48 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05.02’de Akdeniz açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Muğla'nın Marmaris ilçesine 78.60 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 34.29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          15 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte bugün meydana gelen 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-10-15 13:51:13 39.21806 28.06778 8.48 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-15 05:02:27 35.92361 28.10944 34.29 ML 3.1 Akdeniz - [78.60 km] Marmaris (Muğla)

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
