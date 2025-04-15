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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 15 Nisan 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Adıyaman'da deprem! 15 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de pek çok sarsıntı meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 15 Nisan 2025 Salı günü verilerine göre, İzmir Körfezi, Bursa ve Adıyaman'da deprem oldu. Depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 15 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 07:17 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:44
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri... Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. Son verilere göre, İzmir Körfezi, Bursa ve Adıyaman’da deprem meydana geldi. İşte, 15 Nisan 2025 Son depremler listesi...

        • 2

          ADIYAMAN'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13:01’de Adıyaman Çelikhan'da deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki deprem, 13.91 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 3

          BURSA’DA DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:58’de merkez üssü Bursa Mustafakemalpaşa olan bir deprem meydana geldi.

          3.2 büyüklüğündeki deprem, 12.06 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          İZMİR KÖRFEZİ’NDE DEPREM

          AFAD’ın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.18’de merkez üssü İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

          Zeminden 7.28 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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