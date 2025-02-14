Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Elazığ ve Hakkari deprem ile sallandı. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Şubat 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…