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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 14 Şubat 2025 Cuma: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

        Elazığ ve Hakkari deprem ile sallandı! 14 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. 14 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre, Elazığ ve Hakkari deprem ile sallandı. İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 07:22 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:13
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Elazığ ve Hakkari deprem ile sallandı. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Şubat 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          HAKKARİ DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:09’da İran Saqqez, Kordestan merkezli bir deprem meydana geldi.

          Hakkari ili Şemdinli ilçesinde de hissedilen sarsıntının büyüklüğü 3.6, derinliği ise 7.0 olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          ELAZIĞ’DA DEPREM

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:27’de Elazığ ili Sivrice ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-02-14 07:04:23 36.65083 25.65083 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-14 06:52:5136.6055625.627.0ML3.2Ege Denizi

          2025-02-14 06:33:30 36.72028 25.67028 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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