Muğla'da deprem meydana geldi! 13 Mart 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla Maris açıklarında deprem oldu. Muğla deprem büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri 12 Mart 2025 son depremler listesine eklendi. İşte, 13 Mart 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. İşte, 13 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor.
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MUĞLA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, saat 09:41'de Akdeniz'de Muğla Marmaris ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 58.96 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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12 MART SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-03-12 14:57:07 36.85917 25.67 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-03-12 12:56:55 36.6175 28.1275 10.77 ML 2.8 Akdeniz - [02.29 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-12 09:41:25 36.27611 28.45667 58.96 ML 3.7 Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla)
12-03-2025 03:34:19 39.4311 26.3686 7 ML 2.5 Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-03-2025 03:08:08 38.6961 39.9719 7 ML 2.4 Palu (Elazığ)
12-03-2025 02:08:21 38.3392 28.2117 7 ML 2.8 Salihli (Manisa)
12-03-2025 00:33:15 35.6939 26.9781 7 ML 2.6 Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla)
12-03-2025 00:04:07 36.3153 28.8878 12.06 ML 2.7 Akdeniz - [27.61 km] Fethiye (Muğla)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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