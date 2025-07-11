Malatya'da deprem! 11 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan her sarsıntı sonrası güncelleniyor. AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak aktarılan verilerde depremin derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı, büyüklüğü gibi tüm bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar en ufak sarsıntıda bilgi almak için arama motorlarına yönelerek ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Son olarak Malatya'da deprem oldu. İşte, 11 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
- 1
Son dakika depremler… Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Hal böyleyken ‘’Az önce deprem mi oldu?’’ sorusu meydana gelen her sarsıntı sonrası arama geçmişlerindeki yerini alıyor. AFAD verilerine göre, Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Peki, en son deprem nerede oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…
- 2
MALATYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, saat 08:35'te merkez üssü Malatya Battalgazi olan bir deprem meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.
- 3
11 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-07-11 08:35:52 38.1575 38.6025 7.01 ML 3.3 Battalgazi (Malatya)
2025-07-11 07:32:59 42.26222 45.55778 7.0 ML 3.3 Akhmeta, Kakheti (Gürcistan)
2025-07-11 06:55:46 35.83861 26.0175 7.01 ML 3.2 Ege Denizi
2025-07-11 01:47:46 40.35306 24.04306 16.21 ML 3.7 Ayion Oros (Yunanistan) - [143.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
- 4
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 5
- 6