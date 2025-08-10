Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 11 Ağustos 2025: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü ve merkez üsttü neresiydi?

        Balıkesir'de deprem oldu! 11 Ağustos 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        11 Ağustos 2025'te de ülkenin farklı noktalarında, çeşitli büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Vatandaşların çoğu tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak tespit edilip kamuoyuna duyuruldu. Uzmanlar, bölgelerdeki sismik aktiviteyi yakından takip ederken, gün içinde son deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. İşte, 11 Ağustos 2025 Pazar son depremler listesi...

        Giriş: 10.08.2025 - 07:52 Güncelleme: 11.08.2025 - 00:14
          Türkiye, aktif fay hatlarının kesişiminde bulunması nedeniyle sık sık deprem haberleriyle gündeme geliyor. 11 Ağustos 2025 tarihinde de ülkenin farklı bölgelerinde yer sarsıntıları kaydedildi. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından eş zamanlı olarak tespit edilerek kamuoyuna duyuruldu. İşte, 11 Ağustos 2025 tarihli güncel deprem verileri…

          ÇANAKKALE'DE DEPREM

          Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 12.44'te, 2.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 13.2 kilometre aşağısında oldu.

          BALIKESİR SALLANDI

          Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.46'da ve yerin 6.97 kilometresinde oldu.

          Saat 12.27'de Sındırgı'da 2.8 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu.

          EGE DENİZİNDE DEPREM

          Ege Denizi, saat 02.22'de 2.2 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Deprem yerin 17.73 kilometre altında oldu.

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

