Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Akdenizde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 10 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMELER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMELR LİSTESİ - 10 MAYIS 2020

2020.05.10 11:54:34 38.4477 39.2870 7.1 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.10 11:40:11 34.2375 25.5907 9.4 -.- 4.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.10 09:55:34 39.1127 25.8062 9.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.10 08:50:05 40.6185 29.1090 13.2 -.- 1.8 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.05.10 07:59:24 38.4545 39.1423 6.4 -.- 2.6 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.10 07:25:30 35.7623 29.2297 8.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.10 06:57:52 40.6530 29.1868 11.6 -.- 1.3 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.05.10 05:38:27 38.5150 39.2823 5.4 -.- 2.1 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.05.10 05:24:52 38.4483 25.6895 5.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.10 05:05:07 38.4183 39.2575 7.5 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.10 04:36:26 38.5887 31.2163 9.8 -.- 1.5 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.05.10 04:04:15 36.1420 31.1107 15.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.10 03:49:15 38.5117 39.4113 12.3 -.- 1.8 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2020.05.10 03:21:54 38.9522 27.9307 14.7 -.- 1.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel