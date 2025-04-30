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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 1 MAYIS 2025: Ordu, Malatya ve Muğla deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 1 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        23 Nisan'da İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25 Nisan'da ise Kütahya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sarsıntıların ardından Marmara ve Ege Bölgesi'nde fay hareketliliği sürüyor. Küçük büyük tüm sarsıntılar 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ekleniyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Ordu, Malatya ve Muğla deprem ile sallandı. İşte, 1 Mayıs 2025 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:01
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        • 1

          23 Nisan tarihli 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan’da Kütahya’da peş peşe deprem meydana geldi. İstanbul ve Kütahya'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen artçı depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Ordu, Malatya ve Muğla'da deprem oldu. İşte, 1 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

        • 2

          30 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.

          Kütahya'da peşe peşe yaşanan 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar sürüyor.

        • 3

          ORDU'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 15:00'te Karadeniz'de Ordu'nun Ünye ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki deprem, 19.95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 4

          MALATYA'DA DEPREM

          AFAD'ın verilerine göre, saat 14:01'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki deprem, 8.6 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 5

          MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 08:36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          Sarsıntının 14.57 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

          Deprem Muğla'nın Datça ilçesi ve çevresinde hissedildi.

          AFAD, saat 06:39'da Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem olduğunu duyurmuştu.

          3.8 büyüklüğündeki deprem, 9.98 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

        • 6

          İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

          2025-04-30 15:00:04 41.10472 37.40472 19.95 ML 3.4 Karadeniz - [02.17 km] Ünye (Ordu)

          2025-04-30 14:01:27 38.05611 37.67194 8.6 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya)

          2025-04-30 11:44:06 35.99278 27.08333 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [84.43 km] Datça (Muğla)

          2025-04-30 10:27:20 39.21694 28.98611 11.83 ML 2.6 Simav (Kütahya)

          2025-04-30 09:55:26 35.00167 26.15611 34.7 ML 2.5 Akdeniz

          2025-04-30 09:07:06 40.895 28.29306 6.99 ML 3.2 Marmara Denizi - [19.11 km] Silivri (İstanbul)

          2025-04-30 09:06:38 39.20333 28.95889 12.7 ML 3.7 Simav (Kütahya)

          2025-04-30 08:36:25 35.665 26.74611 14.57 MW 4.4 Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla)

          2025-04-30 06:45:19 39.23889 28.97472 10.13 ML 2.7 Simav (Kütahya)

          2025-04-30 06:39:29 36.53444 28.12361 9.98 ML 3.8 Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla)

          2025-04-30 06:04:44 39.21778 28.98028 11.83 ML 3.5 Simav (Kütahya)

          2025-04-30 05:40:44 37.8775 36.57056 7.0 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

          2025-04-30 01:36:50 40.84556 28.31056 9.22 ML 2.5 Marmara Denizi - [23.94 km] Büyükçekmece (İstanbul)

          2025-04-30 00:38:51 39.52 38.88556 7.88 ML 2.7 Kemah (Erzincan)

          2025-04-30 00:31:24 35.38972 36.97083 20.21 ML 2.7 Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [87.92 km] Altınözü (Hatay)

          2025-04-30 00:13:40 38.02861 37.57583 6.86 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

        • 7

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

          Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

        • 8
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