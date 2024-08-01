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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 1 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son ne zaman deprem oldu?

        Malatya ve Tunceli'de deprem! 1Ağustos AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 24 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, 1 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 08:19 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:19
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        • 1

          Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 24 deprem geçti. İşte, 1 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        • 2

          MALATYA SALLANDI!

          Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        • 3

          TUNCELİ'DE DEPREM OLDU

          Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 03.14'te meydana gelen sarsıntı yerin 6 kilometre altında kaydedildi.

        • 4
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