28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da son deprem ne zaman oldu? sorusu Perşembe günü İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve büyük paniğe neden olan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. Yaşanılan panik ile gözler uzmanların uyardığı ve olması muhtemel büyük İstanbul depremine çevrildi. Gün içerisinde sık sık Silivri açıklarında yer sarsıntıları kaydediliyor. Kandilli Rasathanesi de deprem verilerini anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İşte İstanbul ve Türkiye'de son deprem verileri...
SON DEPREMLER - 28 EYLÜL 2019
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.09.28 08:57:14 40.8905 28.2208 15.6 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 08:25:49 40.8695 28.2858 11.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 08:21:33 36.5417 25.6445 1.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2019.09.28 08:18:48 40.8732 28.3200 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 08:14:22 40.8513 28.3380 8.5 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 07:10:56 40.8615 28.2637 10.6 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 07:07:17 40.8773 28.2997 14.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 06:21:48 37.8570 29.7273 5.5 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
2019.09.28 06:10:31 36.8930 27.7505 11.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.09.28 05:58:19 37.4633 27.0888 15.3 -.- 1.5 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
2019.09.28 05:55:15 40.8812 28.2675 6.3 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 05:15:04 35.5153 27.6810 28.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2019.09.28 05:05:36 40.8800 28.3283 16.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 05:04:08 40.9115 28.3355 6.8 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 05:02:47 40.7972 28.1375 17.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 04:45:54 40.8677 28.2062 4.8 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 04:38:38 40.8723 28.2175 9.1 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 04:33:27 40.8612 28.2740 9.5 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 04:32:15 40.8737 28.2342 9.6 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 04:28:10 37.5835 26.8087 15.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2019.09.28 04:20:56 38.5042 39.3378 7.2 -.- 1.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2019.09.28 04:08:22 40.8793 28.2165 6.1 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 04:06:02 37.5967 26.8108 9.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
2019.09.28 03:59:25 40.8953 28.2023 8.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 03:56:08 39.4292 29.2432 7.4 -.- 1.7 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA)
2019.09.28 03:53:22 40.8630 28.2690 6.5 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 03:49:21 39.4988 26.2548 5.7 -.- 2.1 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE)
2019.09.28 03:36:42 40.8650 28.2900 8.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 03:31:40 40.8760 28.3055 13.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 03:09:35 39.4805 25.8320 9.5 -.- 1.6 -.- GULPINAR-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2019.09.28 02:58:06 40.8600 28.2378 8.3 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 02:57:53 36.8928 27.7450 5.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.09.28 02:53:24 40.8628 28.2922 9.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 02:43:35 40.8445 28.2387 5.1 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 02:41:25 40.8608 28.3275 8.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 02:31:15 39.3460 37.0643 5.2 -.- 2.5 -.- YENIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
2019.09.28 02:24:46 38.0313 26.2485 4.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
2019.09.28 02:16:16 40.8573 28.2602 14.0 -.- 1.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2019.09.28 02:12:15 40.8688 28.2993 5.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2019.09.28 02:09:34 40.8752 28.2153 10.1 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
İSTANBUL'DA SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da son deprem 28 Eylül 2019 yani bugün saat 08.57'de Silivri açıklarında 2.4 büyüklüğünde meydana geldi.
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