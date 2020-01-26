Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 640 artçı sarsıntı oldu. Artçı depremler bile şiddetli hissedildi. Elazığ'da ölü sayısı ise 31'e ulaştı. Öte yandan Malatya ve Manisa'da da artçı depremler olduğu görüldü. İşte, 26 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 26 OCAK

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası vatandaşlarımızın depremzedeler yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden nakdi bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır.

AFAD -TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 26 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU,

2020.01.26 09:11:12 38.3792 39.1327 5.4 -.- 1.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 09:08:18 39.0082 27.8747 2.4 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.26 09:01:28 38.2587 38.6628 5.9 -.- 1.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.26 08:59:22 38.4570 39.1862 9.6 -.- 2.4 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 08:49:19 38.3792 39.1833 6.1 -.- 1.8 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 08:37:14 38.3218 39.1457 4.6 -.- 1.8 -.- DIKMEN-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 08:35:50 38.9872 27.8642 11.9 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.26 08:31:23 39.0067 27.8367 10.3 -.- 3.7 3.7 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.26 08:29:12 38.3823 39.2745 9.1 -.- 1.3 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 08:23:32 38.4847 39.3077 5.0 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 08:22:44 38.9542 27.8698 9.3 -.- 1.1 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.26 08:16:11 38.4922 39.3247 5.0 -.- 2.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 08:11:38 38.3640 39.0790 5.0 -.- 3.1 3.3 DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 08:08:56 38.4097 39.2272 13.3 -.- 1.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 08:07:30 38.3947 39.0618 8.7 -.- 1.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 08:07:10 40.1730 38.2403 6.3 -.- 2.6 -.- BUYUKGUZEL-SUSEHRI (SIVAS) 2020.01.26 08:06:30 38.5468 39.4808 15.1 -.- 2.0 -.- GOLARDI-(ELAZIG) 2020.01.26 08:05:24 38.3528 39.0937 3.7 -.- 1.3 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 07:57:59 38.4008 38.9333 2.9 -.- 2.1 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 2020.01.26 07:55:26 39.0267 27.8447 3.5 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.26 07:52:22 39.0765 27.8430 6.1 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.26 07:50:29 38.4207 39.1487 5.4 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 07:47:08 38.4897 39.2885 3.7 -.- 2.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 07:40:12 37.9245 38.2088 8.8 -.- 2.5 -.- KOCALI-(ADIYAMAN) 2020.01.26 07:31:11 38.3360 39.2843 5.9 -.- 1.7 -.- YAZYAGMURU-CUNGUS (DIYARBAKIR) 2020.01.26 07:29:39 39.0605 27.7935 13.7 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.26 07:28:13 38.3468 39.1995 10.3 -.- 1.9 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.26 07:25:12 39.0088 27.8387 5.0 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)