Son depremler tablosu güncellendi! AFAD ve Kandilli son depremler 3 Aralık listesi
Son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün Çankırı'da meydana gelen deprem sonrasında yurt genelinde hissedilir büyüklükte bir deprem meydana gelmedi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 3 Aralık listesi...
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SON DEPREMLER TABLOSU 3 ARALIK... Son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde araştırılıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 3 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...
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ÇANKIRI'DA DEPREM
AFAD verisi ile 2 Aralık'ta Çankırı Ilgaz'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD VE KANDİLLİ ANBEAN KAYDEDİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor. Meydana gelen depremler ise AFAD ve Kandilli'nin deprem ölçüm rasathanelerince anbean kaydediliyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 3 Aralık tablosu:
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