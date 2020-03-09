Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 9 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler lsitesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 9 MART 2020

2020.03.09 09:18:05 38.0922 38.4670 4.6 -.- 2.0 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2020.03.09 09:13:32 37.4398 36.0515 5.2 -.- 1.9 -.- ALIBEYLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.09 09:11:57 38.3635 39.0602 7.8 -.- 1.6 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.09 09:06:09 39.1122 27.7873 7.1 -.- 3.1 2.8 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.09 08:49:11 38.8605 27.8893 0.0 -.- 1.8 -.- HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.09 07:57:20 38.3593 39.0862 11.0 -.- 1.2 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.09 07:56:45 38.3992 39.1838 4.8 -.- 1.4 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.09 07:21:11 35.4470 27.2330 26.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.09 07:10:57 35.3570 27.2932 21.4 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel

2020.03.09 06:32:18 38.6875 43.1205 21.8 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2020.03.09 05:29:37 38.4715 39.3132 15.2 -.- 1.3 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.09 05:16:54 38.3457 39.0277 11.8 -.- 1.3 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.09 04:50:37 40.2588 36.5132 2.9 -.- 2.6 -.- GOKCE-(TOKAT) İlksel

2020.03.09 04:36:22 39.1160 27.8178 6.5 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.09 04:24:24 38.4348 39.2677 5.0 -.- 0.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.09 04:23:40 38.1768 44.4818 13.1 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.09 04:19:49 36.9447 27.6192 8.7 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.09 04:14:48 38.4940 39.2825 7.0 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.09 04:08:38 36.5472 36.3288 8.6 -.- 1.7 -.- DELIBEKIRLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel