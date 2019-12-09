Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 1.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 9 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 9 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.09 08:00:13 35.7618 27.4243 15.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.09 06:25:48 37.7980 29.6750 5.7 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.09 06:24:36 40.5025 42.2870 4.9 -.- 2.4 -.- GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2019.12.09 06:18:59 37.8043 29.6688 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.09 05:52:26 40.0415 29.0678 3.2 -.- 2.2 -.- CAYBASI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel 2019.12.09 05:27:59 35.8253 23.3710 9.2 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.09 05:22:09 39.4993 28.7902 5.0 -.- 3.2 3.2 BOYALICA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.12.09 03:27:22 39.3148 40.8498 13.5 -.- 1.6 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2019.12.09 02:41:54 37.6025 35.6703 4.9 -.- 2.1 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.12.09 02:34:04 35.2040 23.8608 5.0 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.09 02:21:16 35.2023 23.8472 4.2 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.09 01:41:13 35.2153 23.8407 1.5 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.09 01:38:40 37.6330 26.8810 3.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.09 01:33:30 35.2400 23.8442 11.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.09 01:27:22 35.1975 23.8358 3.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel