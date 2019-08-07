Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Manisa Soma'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi fakat henüz herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi. İşte 7 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 7 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.08.07 09:02:30 39.2910 27.6803 6.0 -.- 3.6 3.5 GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel 2019.08.07 07:38:56 37.1937 27.7208 13.1 -.- 1.4 -.- YAKAKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.08.07 07:00:35 37.1513 27.7847 3.5 -.- 1.6 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.08.07 06:46:14 40.7918 28.7215 7.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.08.07 06:02:22 39.2988 27.7007 5.8 -.- 3.1 3.0 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.08.07 04:58:04 37.3733 29.4753 5.5 -.- 1.4 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.08.07 04:06:08 38.8568 25.9520 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.08.07 02:04:42 38.8678 25.9783 9.7 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.08.07 00:41:15 35.1043 27.8157 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.07 00:13:59 35.1957 27.8302 4.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.07 00:12:24 35.1657 27.8210 7.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.07 00:07:25 35.2568 27.8820 8.1 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ İlksel 2019.08.06 23:11:20 40.2170 38.3228 17.2 -.- 2.3 -.- BALTASI-SEBINKARAHISAR (GIRESUN) İlksel 2019.08.06 22:01:07 38.6080 43.1085 20.4 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel 2019.08.06 19:36:11 36.9533 27.3603 5.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.08.06 18:42:28 39.5228 26.0567 10.5 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.06 18:28:15 35.1832 27.9095 5.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.06 16:25:53 36.9402 36.3873 5.0 -.- 2.2 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel 2019.08.06 16:09:28 40.5160 39.6252 5.3 -.- 1.8 -.- OLUCAK-(GUMUSHANE) İlksel 2019.08.06 15:00:52 39.5655 26.0577 13.1 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.06 14:45:27 38.4475 27.2057 4.9 -.- 2.7 -.- BORNOVA (IZMIR) İlksel 2019.08.06 14:17:14 37.2922 35.3535 8.8 -.- 2.2 -.- OMERLI-KARAISALI (ADANA) İlksel 2019.08.06 13:38:02 41.1550 26.7487 0.0 -.- 1.7 -.- HASANPINAR-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel 2019.08.06 13:30:25 39.4602 33.4852 8.0 -.- 2.0 -.- CELEBI (KIRIKKALE) İlksel 2019.08.06 13:22:48 39.4432 33.4905 10.7 -.- 1.8 -.- CELEBI (KIRIKKALE) İlksel 2019.08.06 12:54:46 39.6130 29.4528 0.0 -.- 1.8 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel